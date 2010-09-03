Разработка и внедрение средств от утечки информации и почтовых систем

Разработка и внедрение систем информационной безопасности, почтовых систем и систем доступа в Интернет.

Есть опыт разработки и внедрения проектов DLP (продукты Websense, McAfee, Symantec, Infowatch), URL фильтрации на основе Websense WSS, Blue Coat, CYAN Networks.

Разработка почтовых систем на основе MS Exchange, Communigate, Kerio Connect, Axigen Mail Server.

Разработка систем доступа в Интернет на основе MS ISA (TMG), Kerio Connect, Squid Proxy.

Разработка корпоративных систем АВЗ на основе программных продуктов DrWeb, Kaspersky, ESET NOD32.

Могу разработать и внедрить другие системы, также предоставляю необходимый набор сопроводительных документов (график работ, техническое задание, технический проект, инструкции, программы и методики испытаний с закрытием актами приемки).

Осуществляю консультации / техподдержку по указанным системам.