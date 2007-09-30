ammorwelle

С 2002 года участвовал в коммерческих проектах.

Знание языков программирования:

С/C++/C# для Microsoft Visual Studio 6/2003/2005

- Технологии

- - MFC

- - ATL

- - STL

- - ActiveX

- - COM

- - WinAPI

- - WinSock

Delphi (Object Pascal) 5/6/7/8

- Технологии

- - VCL

- - WinSock

- - SOAP

- - CGI

Ассемблер

- Технологии

- - Разработка резидентных приложений

- - Работа с системами ввода-вывода

- - MMX

- - SSE

- - Разработка приложений Win32

- - Использование средств DOS и BIOS

Опыт работы :

С нотациями визуального программирования (UML)

Проведения рефакторинга существующего кода

Работа в команде

Удалённая разработка

Опыт программирования 5 лет.