ammorwelle

С 2002 года участвовал в коммерческих проектах.
Знание языков программирования:
С/C++/C# для Microsoft Visual Studio 6/2003/2005
- Технологии
- - MFC
- - ATL
- - STL
- - ActiveX
- - COM
- - WinAPI
- - WinSock
Delphi (Object Pascal) 5/6/7/8
- Технологии
- - VCL
- - WinSock
- - SOAP
- - CGI
Ассемблер
- Технологии
- - Разработка резидентных приложений
- - Работа с системами ввода-вывода
- - MMX
- - SSE
- - Разработка приложений Win32
- - Использование средств DOS и BIOS
Опыт работы :
С нотациями визуального программирования (UML)
Проведения рефакторинга существующего кода
Работа в команде
Удалённая разработка
Опыт программирования 5 лет.
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