amna

Олеся amna

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Перевод(английский),копирайт,рерайт

Курсовая 30 долл. в основном технического характера

Реферат 15 долл.

Копирайт 4 долл./1000 знаков без пробелов

Рерайт 2 долл./1000 знаков без пробелов

Перевод 5 долл./ 1000 символов без пробелов

Статья 5 долл./ 1000 символов без пробелов

С новыми заказчиками работаю по предоплате 50 % .

Пароль предоставляю после полной оплаты.

Оплата webmoney, yandex

e-mail [email protected]

Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2070
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $15
от 7 дней
#2370
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#8735
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#10033