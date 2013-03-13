Перевод(английский),копирайт,рерайт
Курсовая 30 долл. в основном технического характера
Реферат 15 долл.
Копирайт 4 долл./1000 знаков без пробелов
Рерайт 2 долл./1000 знаков без пробелов
Перевод 5 долл./ 1000 символов без пробелов
Статья 5 долл./ 1000 символов без пробелов
С новыми заказчиками работаю по предоплате 50 % .
Пароль предоставляю после полной оплаты.
Оплата webmoney, yandex
e-mail [email protected]
Редактирование и Корректура
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