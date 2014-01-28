Уважаемые заказчики фрилансер- является моей основной работой, подхожу я к делу со всей серьезностью! Работаю с адекватными людьми, которые конкретно знают чего хотят!
МОИ УСЛУГИ и ЦЕНЫ !!!
1) Копирайтинг ( тексты, статьи на темы: СМИ, туризм. описание товаров для интернет магазинов, недвижимость).
- Текст на «главную»/о компании. 4 $.( за 1000 знаков).
- Информационные тексты. 4 $. ( за 1000 знаков).
- SEO тексты. 4 $. ( за 1000 знаков).
- Новости. 4 $. ( за 1000 знаков).
2) Рерайтинг ( тексты, статьи на темы: СМИ, туризм. описание товаров для интернет магазинов, недвижимость).
- Информационные тексты. 2 $. ( за 1000 знаков).
- Технические тексты. 2 $. ( за 1000 знаков).
- Новости. 2 $. ( за 1000 знаков).
СОТРУДНИЧЕСТВО !!!
С моей стороны качественная, хорошая работа:
* творческий подход;
* бесплатные корректировки ( если возникнут вопросы);
* сдача проекта в указанный срок;
* постоянная связь с заказчиком.
Жду от вас:
* четкого задания;
* ответов на вопросы по работе ( если возникнут вопросы);
* немного времени на выполнение работы,так как хорошая работа требует определенного времени.
Оплата:
* Webmoney (Z,R);
* ЯндексДеньги ( рубли и доллары);
* Предоплата. если заказ от 50$ и выше... ( 50% от стоимости заказа).