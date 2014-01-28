Нужны яркие и интересные тексты? Ваше желание-моими руками!

Уважаемые заказчики фрилансер- является моей основной работой, подхожу я к делу со всей серьезностью! Работаю с адекватными людьми, которые конкретно знают чего хотят!

МОИ УСЛУГИ и ЦЕНЫ !!!

1) Копирайтинг ( тексты, статьи на темы: СМИ, туризм. описание товаров для интернет магазинов, недвижимость).

- Текст на «главную»/о компании. 4 $.( за 1000 знаков).

- Информационные тексты. 4 $. ( за 1000 знаков).

- SEO тексты. 4 $. ( за 1000 знаков).

- Новости. 4 $. ( за 1000 знаков).

2) Рерайтинг ( тексты, статьи на темы: СМИ, туризм. описание товаров для интернет магазинов, недвижимость).

- Информационные тексты. 2 $. ( за 1000 знаков).

- Технические тексты. 2 $. ( за 1000 знаков).

- Новости. 2 $. ( за 1000 знаков).

СОТРУДНИЧЕСТВО !!!

С моей стороны качественная, хорошая работа:

* творческий подход;

* бесплатные корректировки ( если возникнут вопросы);

* сдача проекта в указанный срок;

* постоянная связь с заказчиком.

Жду от вас:

* четкого задания;

* ответов на вопросы по работе ( если возникнут вопросы);

* немного времени на выполнение работы,так как хорошая работа требует определенного времени.

Оплата:

* Webmoney (Z,R);

* ЯндексДеньги ( рубли и доллары);

* Предоплата. если заказ от 50$ и выше... ( 50% от стоимости заказа).