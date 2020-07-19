Профессиональная обработка фотографий, оформление сообществ, Банеры, аватары, превью для YouTube, оформление анонсов событий и многое другое
Профессиональная обработка фотографий, оформление сообществ, Банеры, аватары, превью для YouTube, оформление анонсов событий и многое другое
Стаж работы в PS - 4г.
Опыт работы имеется ( Постоянная клиентура сроком в год+ )
Выполняю работу с максимальной отдачей, прорабатывая каждый пиксель. Работы выполняются быстро и качественно.
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