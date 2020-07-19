Профессиональная обработка фотографий, оформление сообществ, Банеры, аватары, превью для YouTube, оформление анонсов событий и многое другое

Профессиональная обработка фотографий, оформление сообществ, Банеры, аватары, превью для YouTube, оформление анонсов событий и многое другое

Стаж работы в PS - 4г.

Опыт работы имеется ( Постоянная клиентура сроком в год+ )

Выполняю работу с максимальной отдачей, прорабатывая каждый пиксель. Работы выполняются быстро и качественно.