Технические переводы с/на русского на английский
Имею опыт более 10 лет переводческой деятельности. Значительный опыт по переводу сайтов, технических инструкций, статей, книг.
Отличный русский язык, умение грамотно и понятно выражать мысли.
Опыт работы с текстами по следующим тематикам: строительство, машиностроение, строительная техника, бытовые приборы, промышленное и пищевое оборудование, IT, программное обеспечение, телекоммуникации, юриспруденция, медицина, реклама.
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