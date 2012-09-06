Технические переводы с/на русского на английский

Имею опыт более 10 лет переводческой деятельности. Значительный опыт по переводу сайтов, технических инструкций, статей, книг.

Отличный русский язык, умение грамотно и понятно выражать мысли.

Опыт работы с текстами по следующим тематикам: строительство, машиностроение, строительная техника, бытовые приборы, промышленное и пищевое оборудование, IT, программное обеспечение, телекоммуникации, юриспруденция, медицина, реклама.