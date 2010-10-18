amrita_sol

Татьяна Одинокова amrita_solamrita_sol
37 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Основное образование
Новосибирская Государственная Архитектурно-Художественная Академия (2004-2010)
Архитектурный факультет/Архитектор
Ключевые навыки
Профессиональный пользователь Auto CAD, 3D max, Corel DRAW, Pinnacle Studio, Microsoft Word, Power Point, Photoshop, Lightroom.
Работаю в технике акварельной и гуашевой живописи, акрилом, тушью, пастелью и карандашом.
Работа с глиной (скульптурные навыки).
Изготовление макетов из картона.
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