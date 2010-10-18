amrita_sol

Основное образование

Новосибирская Государственная Архитектурно-Художественная Академия (2004-2010)

Архитектурный факультет/Архитектор

Ключевые навыки

Профессиональный пользователь Auto CAD, 3D max, Corel DRAW, Pinnacle Studio, Microsoft Word, Power Point, Photoshop, Lightroom.

Работаю в технике акварельной и гуашевой живописи, акрилом, тушью, пастелью и карандашом.

Работа с глиной (скульптурные навыки).

Изготовление макетов из картона.