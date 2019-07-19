amssoft

Марина amssoft

 
47 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Дизайн внутренней страницы сайта

    $25

    Необходимо разработать дизайн внутренней страницы сайта рейтинга программ по монтажу видео. Основные требования к дизайну: Дизайн оптимизирован под 1920, контентная область 1170Контрастное тёмное меню с выделенными блоками каждого пунктаОтличная читаемость всех надписей, ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта рейтинга программ по монтажу видео

    Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта рейтинга программ по монтажу видео. Основные требования к дизайну: Дизайн оптимизирован под 1920, контентная область 1170Контрастное тёмное меню с выделенными блоками каждого пунктаОтличная читаемость ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн внутренней страницы сайта.
Все хорошо! Рекомендую как ответственного заказчика!
Денис выполнил работу в срок. Оперативно вносил все коррективы и отвечал на вопросы. Рекомендую.
Ответный отзыв
bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
$110
10 баллов
5 лет назад
Дизайн главной страницы сайта рейтинга программ по монтажу видео
Проект прошел хорошо! Рекомендую!
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Ответный отзыв
o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка страницы по макету
Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Оперативное выполнение задания.
Ответный отзыв