Нужно разработать дизайн на основе присланного макета. Требования такие же, как к главной странице. Срок 2-3 дня. Будут коррективы для доработки.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
- $25Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $25
Необходимо разработать дизайн внутренней страницы сайта рейтинга программ по монтажу видео. Основные требования к дизайну: Дизайн оптимизирован под 1920, контентная область 1170Контрастное тёмное меню с выделенными блоками каждого пунктаОтличная читаемость всех надписей, ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта рейтинга программ по монтажу видео. Основные требования к дизайну: Дизайн оптимизирован под 1920, контентная область 1170Контрастное тёмное меню с выделенными блоками каждого пунктаОтличная читаемость ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сверстать одну страницу для сайта по прилагаемому макету. Верстка должна быть адаптивной.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
5 лет назад
Все хорошо! Рекомендую как ответственного заказчика!
Ответный отзыв
Денис выполнил работу в срок. Оперативно вносил все коррективы и отвечал на вопросы. Рекомендую.
$110
10 баллов
5 лет назад
Проект прошел хорошо! Рекомендую!
$30
10 баллов
6 лет назад
Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Ответный отзыв
Оперативное выполнение задания.