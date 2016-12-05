Full-stack разработчик (web)

Делаю, что нравится. Пишу код. Творю. Расту. Развиваюсь. Создаю себя. Иду к совершенству.

У меня нет опыта работы в Google, но у меня есть два проекта, которыми я занимаюсь и которыми я горжусь. Вот они: система поиска исполнителей и концентрат опыта.

* На момент декабря 2016 года на проектах установлена заглушка.

Я сторонник собственных программных решений. Google создан не на битриксе или вордпрессе.

Каждая строчка turbozakaz.ru и ritkeep.com написана лично мной. Весь back-end, весь front-end. На нативном PHP.

Меня не устраивают популярные PHP-фреймворки, поэтому имеется собственное ядро, которое я использую в своих проектах. Некоторые скажут: «велосипед». И я соглашусь. Но это мой велосипед, который совершенствуется вместе со мной. К тому же, он более производительный.

* В ноябре я пережил достаточно большую для себя амплитуду событий. Сейчас мне проблематично заниматься своими проектами, из-за отсутствия личного компьютера. Позвольте мне выполнить несколько Ваших задач, чтобы приобрести ноутбук и продолжить покорять мир.

В чем я силен?

Серверная сторона (back-end). Могу исправить ошибки, что-то добавить, что-то удалить, что-то внедрить.

Клиентская сторона (верстка, JavaScript, jQuery). Могу сверстать, сместить, удалить, поправить, изменить размер, цвет и так далее.

Иногда вижу, как будет лучше. С удовольствием поделюсь своими идеями, если попросите.

Благодарю за внимание.