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Ольга
amuletka
amuletka
40 лет
Россия
/
Нефтеюганск
10 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
1 отзыв
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Отзывы заказчиков
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Юлия Симонова
ylunu
43 года
Россия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
41 отзыв
(-2)
$28
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по экономической теории
Работа выполнена в срок и надлежащем качестве. Рекомендую.
Четкое задание, оперативные ответы на вопросы.
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Отзывы заказчиков
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