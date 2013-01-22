Заказчик на тему "написание постов на МЛМ-блоге"

1. Я заказчик. Мой принцип - сначала работа, потом оплата. Предоплата допускается только с надежными, проверенными временем и качеством выполненных работ. исполнителями.

2. Меня интересуют исполнители, которые умеют выполнять задания качественно и в четко оговоренные сроки.

3. Вся переписка по выполнению задания ведется на бирже. По срочным вопросам можно писать на e-mail или в Skype.

4. Желая оставить отклик, делайте конкретные предложения по выполнению задания. Это сэкономит время и Вам и мне.

5. Если удастся достигнуть полного взаимопонимания и отличных результатов, предпочту работать с Вами на долгосрочной основе, обращаясь к Вам напрямую, что исключит конкуренцию со стороны других исполнителей.