$150
Существует проект Технический сайт (сайт визитка), необходимо сделать новый дизайн для DLE версии 9.3 В личной переписке покажу сайт и суть проекта. Во вложение пример..
Дизайн сайтов4 заявки
Закрыт
12 лет назад
Существует проект Технический сайт (сайт визитка), необходимо сделать новый дизайн для DLE версии 9.3 В личной переписке покажу сайт и суть проекта. Во вложение пример..
Имеется шаблон для версии форума 4.Х.Х Необходимо переделать шаблон с версии 4.Х.Х для 3.8.4 . Стиль полностью готов, необходимо сделать верстку, по аналогии