amykismailru

Чат-боты для вас и вашего бизнеса!

Здравствуйте, меня зовут Мякинин Алексей!

Я сертифицированный специалист по созданию чат-ботов. Закончил курсы "Архитектор чат-ботов 2.0" и "Архитектор чат-ботов PRO". Участвую в реалити шоу "Разработчик на прокачку".

Создаю ботов для автоматизации бизнес процессов, обучаю, консультирую.

Чат-боты ускоренным темпом входят в нашу жизнь. Еще несколько лет назад, о чат-ботах говорили не много, а иметь такого помощника у себя в арсенале, было недостижимым.

Время меняется и такого помощника можно сделать самостоятельно или заказать под ключ у специалиста??

Отметим несколько моментов, для чего он нужен именно вам, и какую проблему будет закрывать?

Допустим вы психолог, учитель английского языка или математики.

А может вы такой-же архитектор чат-ботов как я, и о вас никто не знает.

Тогда вам нужен бот-визитка, где вы сможете рассказать о себе, поделиться своим опытом, дать несколько советов в своей сфере деятельности.

Можно расположить к себе клиента подарив какой-нибудь мини-урок или чек-лист.

Если вы продаёте онлайн услуги, то вам поможет чат-бот, который будет открывать доступ к уроку последовательно, а так же принимать домашнюю работу.

Уроки могут открываться сразу после сдачи домашнего задания или на следующий день, в определённые часы.

А можно настроить так, что урок откроется только после проверки домашнего задания.

Предположим ваша сфера в офлайн продажах. Как быть вам?

В этом случае поможет магазин в телеграмм.

Клиент сможет выбрать понравившиеся товар, прочитать подробное описание, добавить в корзину и приобрести его. Такой чат-бот подходит любой категории товаров (спорт инвентарь, бытовая химия, продажа продуктов питания и т.д)

Чат-бот можно применить в любой сфере. Он может быть, и простым, и сложным.

Но главное, он выполняет рутинную работу, которая вам надоела (бестолковые телефонные звонки с однотипными вопросами, просьбой рассказать за тот или иной товар, и ничего не заказать). С помощью чат-бота вы отсеете холодную аудиторию, и в последующем сможете её прогревать для покупки именно у вас.

Закажите чат-бота сейчас, не откладывайте! Чем больше вы колеблетесь, тем больше клиентов уходит к конкурентам.