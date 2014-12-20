Архитектор-дизайнер. Опыт работы 8 лет.

Позвольте представиться – Биденко Андрей – архитектор - дизайнер. Занимаюсь архитектурным проектированием и дизайном с 2005 года.За 8-летний период работы удалось воплотить проекты и познакомиться с людьми из разных сфер деятельности, чему я безусловно рад. Это частные заказчики, желающие воплотить свои мечты в постройке своего собственного дома, компании-владельцы офисов, желающие организовать комфортное пребывание сотрудников на рабочих местах, а так же привлечь инвестиции для строительства новых офисов. Удачным было сотрудничество с главными упралениями архитектуры г. Бишкек, администрацией с. Кордай (Казахстан), а так же с министерством обороны Киргизской республики в 2010 году. В 2011 году для фонда "Habitat совместно с компанией "МеталлСтрой" участвовал в разработке типовых школ и детских садов на 75-100 мест для строительства в отдаленных и горных районах Киргизии. На декабрь 2012 года построено 2 школы, и 1 дет.сад в Ошской области. В 2011 году удалось наладить сотрудничество с проектными компаниями и строительными бригадами в г. Москва, где в настоящее время я имею возможность реализовать свои идеи.

В 2012 году участвовал в конкурсе "Реконструкция фассадов Даниловской мануфактуры" и занял 1-е место.

С 2013 года веду проект строительства храма на берегу реки Волга.

В 2014 году успешно реализуется проект поселка для строителей каскада верхне-Нарынских ГЕС в Киргизии разработаных совместно с компанией Металлстрой.

В настоящий момент занимаюсь архитектурным проектированием, дизайном интерьера и экстерьера, а так же 3D-визуализацией. Часто приходится работать с проектами из сети интернет и производить корректуру по индивидуальному заданию заказчика.В работе стараюсь найти такой подход, чтобы результат устраивал не только клиента, но и меня, т.к. каждый разработанный проект является моей прямой рекламой и соответственно показателем работы. При этом предлагаю путь проектирования через совместный анализ первоначальной идеи и возможных вариантов ее решения с наибольшим эффектом.Процесс проектирования и обсуждение работы может проходить как при личной встрече, так и посредством интернета, что сокращает сроки выполнения проекта.