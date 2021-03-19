an18778

Паламарчук Андрей an18778

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен человек знающий Objective-С

    Требуется специалист по Objective-C для разработки мобильных приложений. Объем работ большой, возможна оплата по этапам или по сделке. Главное требование — наличие опыта в разработке. Бюджет обсуждается.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с БД (умный поиск на сайт)

    Требуется разработка умного поиска на сайт с использованием баз данных. Подробное техническое задание предоставлено во вложении. Возможна разбивка проекта на несколько этапов. Работа осуществляется по БС или постоплате.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать скрипт на javascript

    Требуется разработать скрипт на JavaScript, который будет бесконечно выполнять последовательность действий на iOS, включая открытие браузера и взаимодействие с приложениями. Подробное техническое задание будет предоставлено после отклика.

    iOSJavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка и натяжка на cs-cart

    Необходимо сверстать и натянуть дизайн из Figma на интернет-магазин на платформе Cs-cart. Требуются отличные навыки в HTML, CSS и JS, а также опыт работы с Cs-cart. Убедитесь, что у вас есть свободное время для реализации проекта.

    CSSFigmaHTMLJavaScript
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна переверстка работающего сайта Интернет Магазина

    нужна переверстка работающего сайта ( создан новый дизайн)Требуется переверстка работающего сайта ( создан новый дизайн). Редизайн дизайнером уже сделан. Сейчас сайт работает на CMS Webasyst. Рассмотрим варианты перехода на другую CMS или изменение редизайна на ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Проверка индексации страниц проекта поисковиками, переобход по Крон

    Требуется: 1. Проверка текущего статуса в поисковике Яндекс страниц проекта (в поиске, не в поиске, причина-статус) 2. То же самое – по Гугл 3. Запуск страниц проекта на переобход индексации Яндексом prnt.sc/10myrfo ...

    LaravelVue.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки, партнерская программа. Почасовая [symfony, vue].

    Нужен разработчик для решения задач по проекту, что бы разгрузить текущего разработчика. Работа в паре с разработчиком, так что разбираться в коде в слепую не придется. aff.vfxalert.com/en ...

    SymfonyVue.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка промо страницы с конструктором открыток

    Одностраничный адаптивный лендинг с возможностью создания анимированных gif открыток с использованием 4х видео шаблонов. Особенностью открытки является вставка лица пользователя с камеры или с загруженного фото и видео файла вместо лица в шаблоне. (библиотека ...

    HTML
    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Браузерная 2d аркада

    Требуется программист с опытом написания браузерных игр. Дизайнер не нужен. Жанр: 2D top down. Срок исполнения: 3 недели. Синопсис: гражданский активист двигается к своей цели, обходя препятствия и ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • РЕАКТ

    Проблема после сборки для TestFlight:Приложение собрано через expo. Локально работает и на телефоне и на эмуляторе. Загружаем в TestFlight, при запуске приложение крашится сразу после SplashScreen. В логах TestFlight имеется только json с общими данными, ...

    iOSReact Native
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Внедрение Power BI

    Добрый день! Ищу специалиста, который сможет внедрить Power BI для построения внутренней отчетности. Здесь подразумеваю не только визуализацию данных, но и: 1. общение с заказчиком с целью выявления потребностей и написания ТЗ,  ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка проекта на BITRIX

    Есть  20 страниц интернет магазина, сверстаны и нарисованы, требуется их привязать к битриксу с последующей интеграцией к 1с.http://areal-it.ru/dinamika/brand_1.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/brand_2.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/brand_3.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/brand_encik.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/brand_encik_vnutri.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/catalog.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/contact.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/index.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/izbrannoe.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/kartochki_tovara.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/katalogi_certifikty.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/kompaniya.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/korzina.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_1.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_2.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_3.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_4.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_5.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_6.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_7.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_8.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_9.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/ocna.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/oformleine_zakaza.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/oformleine_zakaza_error.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/podbor_lamp.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/podbor_lamp_vnutri.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/poisk_1.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/poisk_2.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/poisk_3.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/poisk_4.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/slovar.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/sotrudnichestvo.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/sozdnie_novogo_parolya.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/specpredlojeniya.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/specpredlojeniya_vnutri.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/sravnenie.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/statyi.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/statyi_vnutri.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/video.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/video_vnutri.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/vnutennee_stranica_tovara.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/zagruzka_tovarov_1.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/zagruzka_tovarov_2.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/zagruzka_tovarov_3.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/zakaz_prinyat.html

    HTML
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка и админка для сайта прием ставок

    Нужна верстка (desktop/tablet/mobi) и админка для сайта bcash.online (читайте подробности в ТЗ).Приветствуются выполненные аналогичные работы.Разбиваем задачиГлавная есть1) Верстка:  (делаете первую страницу, если все хорошо продолжаете)2) Админка:  (приступаете после успешной здачи верстки)

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Frontend разработчик Vue.js

    Всем привет! Ищем Frontend разработчика для выполнения фронт части веб-приложения в аукционной сфере. 20+ интересных и интерактивных экрана. Хорошо написанное API. Предстоит работа в команде, ежедневные митинги. ...

    HTMLJavaScriptSASSTypeScriptVue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется NodeJS+VueJS разработчик

    Основная задача: разработка нового функционала, но и задачи по исправлению багов тоже есть.   Ориентировочная занятость: 150-200 часов.  Оплата поэтапная на карту https://www.figma.com/file/b1CTxLHVtGKxDb8S9djg5B/Untitled?node-id=0%3A1Это макет.App.tradergram.pro - это верстка.Это обновлённая верстка.По факту, надо поправить косяки и перейти к ...

    Node.js
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нам необходимо собрать данные перед выпуском мобильного приложения,

    Нам необходимо собрать данные перед выпуском мобильного приложения, чтобы предоставить их пользователям.Есть ли у вас идеи, как это сделать? Мобильное приложение способное определять: профессию, место жительства (достаточно ориентира в радиусе 2-км) и контактные данные ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна Модернизация Wiki интерфейса

    В наличие имеется: 1) рабочая Wiki на базе Docuwiki 2) в Wiki реализован небольшой кастомный функционал (регистрация пользователей, тёмная тема) 3) разработан новый дизайн  Нужно имплементировать новый дизайн в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад
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