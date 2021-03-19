Требуется специалист по Objective-C для разработки мобильных приложений. Объем работ большой, возможна оплата по этапам или по сделке. Главное требование — наличие опыта в разработке. Бюджет обсуждается.
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка умного поиска на сайт с использованием баз данных. Подробное техническое задание предоставлено во вложении. Возможна разбивка проекта на несколько этапов. Работа осуществляется по БС или постоплате.Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать скрипт на JavaScript, который будет бесконечно выполнять последовательность действий на iOS, включая открытие браузера и взаимодействие с приложениями. Подробное техническое задание будет предоставлено после отклика.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать и натянуть дизайн из Figma на интернет-магазин на платформе Cs-cart. Требуются отличные навыки в HTML, CSS и JS, а также опыт работы с Cs-cart. Убедитесь, что у вас есть свободное время для реализации проекта.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день имеется сайт на wordpress + woocommerce + bootstrap + gutenberg. Он работает но не так, как хотелось бы, необходимы доработки и в первую очередь это: Добавить фильтры кроме цены, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать мобильную версию на Flutter по макетам из Figma.Десктопная версия уже реализована, и она также на FlutterКто уже работал ,обязательно нужно скинуть примеры робот ,HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
нужна переверстка работающего сайта ( создан новый дизайн)Требуется переверстка работающего сайта ( создан новый дизайн). Редизайн дизайнером уже сделан. Сейчас сайт работает на CMS Webasyst. Рассмотрим варианты перехода на другую CMS или изменение редизайна на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется: 1. Проверка текущего статуса в поисковике Яндекс страниц проекта (в поиске, не в поиске, причина-статус) 2. То же самое – по Гугл 3. Запуск страниц проекта на переобход индексации Яндексом prnt.sc/10myrfo ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Нужен разработчик для решения задач по проекту, что бы разгрузить текущего разработчика. Работа в паре с разработчиком, так что разбираться в коде в слепую не придется. aff.vfxalert.com/en ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Одностраничный адаптивный лендинг с возможностью создания анимированных gif открыток с использованием 4х видео шаблонов. Особенностью открытки является вставка лица пользователя с камеры или с загруженного фото и видео файла вместо лица в шаблоне. (библиотека ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется программист с опытом написания браузерных игр. Дизайнер не нужен. Жанр: 2D top down. Срок исполнения: 3 недели. Синопсис: гражданский активист двигается к своей цели, обходя препятствия и ...Разработка игр6 заявокЗакрыт4 года назад
Проблема после сборки для TestFlight:Приложение собрано через expo. Локально работает и на телефоне и на эмуляторе. Загружаем в TestFlight, при запуске приложение крашится сразу после SplashScreen. В логах TestFlight имеется только json с общими данными, ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Ищу специалиста, который сможет внедрить Power BI для построения внутренней отчетности. Здесь подразумеваю не только визуализацию данных, но и: 1. общение с заказчиком с целью выявления потребностей и написания ТЗ, ...Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть 20 страниц интернет магазина, сверстаны и нарисованы, требуется их привязать к битриксу с последующей интеграцией к 1с.http://areal-it.ru/dinamika/brand_1.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/brand_2.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/brand_3.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/brand_encik.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/brand_encik_vnutri.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/catalog.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/contact.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/index.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/izbrannoe.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/kartochki_tovara.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/katalogi_certifikty.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/kompaniya.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/korzina.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_1.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_2.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_3.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_4.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_5.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_6.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_7.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_8.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/lichnyi_cabinet_9.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/ocna.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/oformleine_zakaza.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/oformleine_zakaza_error.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/podbor_lamp.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/podbor_lamp_vnutri.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/poisk_1.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/poisk_2.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/poisk_3.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/poisk_4.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/slovar.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/sotrudnichestvo.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/sozdnie_novogo_parolya.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/specpredlojeniya.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/specpredlojeniya_vnutri.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/sravnenie.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/statyi.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/statyi_vnutri.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/video.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/video_vnutri.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/vnutennee_stranica_tovara.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/zagruzka_tovarov_1.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/zagruzka_tovarov_2.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/zagruzka_tovarov_3.htmlhttp://areal-it.ru/dinamika/zakaz_prinyat.htmlИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна верстка (desktop/tablet/mobi) и админка для сайта bcash.online (читайте подробности в ТЗ).Приветствуются выполненные аналогичные работы.Разбиваем задачиГлавная есть1) Верстка: (делаете первую страницу, если все хорошо продолжаете)2) Админка: (приступаете после успешной здачи верстки)HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! Ищем Frontend разработчика для выполнения фронт части веб-приложения в аукционной сфере. 20+ интересных и интерактивных экрана. Хорошо написанное API. Предстоит работа в команде, ежедневные митинги. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Основная задача: разработка нового функционала, но и задачи по исправлению багов тоже есть. Ориентировочная занятость: 150-200 часов. Оплата поэтапная на карту https://www.figma.com/file/b1CTxLHVtGKxDb8S9djg5B/Untitled?node-id=0%3A1Это макет.App.tradergram.pro - это верстка.Это обновлённая верстка.По факту, надо поправить косяки и перейти к ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нам необходимо собрать данные перед выпуском мобильного приложения, чтобы предоставить их пользователям.Есть ли у вас идеи, как это сделать? Мобильное приложение способное определять: профессию, место жительства (достаточно ориентира в радиусе 2-км) и контактные данные ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
В наличие имеется: 1) рабочая Wiki на базе Docuwiki 2) в Wiki реализован небольшой кастомный функционал (регистрация пользователей, тёмная тема) 3) разработан новый дизайн Нужно имплементировать новый дизайн в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Доброе время суток. Требуется разработать Калькулятор для подсчета количества и сметы плитки. ТЗ в приложении. Жду вопросы, цену и сроки. Спасибо.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад