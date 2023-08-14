перепланировка, интерьеры квартир, офисов, торговых залов, частных домов, дизайн проект, 3D, подбор материалов
https://www.behance.net/annakichigina
Е-mail: [email protected]
Skype: an2_k_
Портфолио
- Кухня-гостиная42 просмотра
- Спальня85 просмотров
- Квартира для сдачи в аренду. 49м.кв.60 просмотров
- Кухня-столовая58 просмотров
- Санузел47 просмотров
- Санузел35 просмотров
- Студия 202035 просмотров
- Жилое пространство (гостиная, кухня, прихожая)74 просмотра
- Спальня68 просмотров
- Студия_вариант 2 _202083 просмотра
- Студия_201986 просмотров
- Студия II_ 2019г.98 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$5/час
от $50от 2 дней
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