Готова к любому честному сотрудничеству. Качество гарантирую!

Акименко Анна Юрьевна

Образование:

2006-2011 - Днепропетровский педагогический колледж Днепропетровского национального университета, школьное отделение, сп. "Учитель младших классов", доп.кв. "Учитель английского языка в начальных классах";

2011-до настоящего времени - Днепропетровский национальный университет, факультет украинской и иностранной филологии и искусствоведения, сп. "Английский язык и литература" .

Опыт работы:

2010 - 2011 - копирайтер\рерайтер

- создание и разработка статей на темы: "Детские игрушки", "Игры для iphone", "Игры для мобильных телефонов", "Программное обеспечение для iphone", технические тексты.

Знания и навыки:

- Написание текстов разных форм и стилей;

- Написание статей для интернет-магазинов, блогов;

- Знание психологии и педагогики;

- Знание русского и украинского языков на высоком уровне;

- Знание английского языка на уровне Intermidiate:

- Быстрый поиск и анализ необходимой информации;

- Умение работать в сжатые сроки;

- Свободное владение ПК