Акименко Анна Юрьевна
Образование:
2006-2011 - Днепропетровский педагогический колледж Днепропетровского национального университета, школьное отделение, сп. "Учитель младших классов", доп.кв. "Учитель английского языка в начальных классах";
2011-до настоящего времени - Днепропетровский национальный университет, факультет украинской и иностранной филологии и искусствоведения, сп. "Английский язык и литература" .
Опыт работы:
2010 - 2011 - копирайтер\рерайтер
- создание и разработка статей на темы: "Детские игрушки", "Игры для iphone", "Игры для мобильных телефонов", "Программное обеспечение для iphone", технические тексты.
Знания и навыки:
- Написание текстов разных форм и стилей;
- Написание статей для интернет-магазинов, блогов;
- Знание психологии и педагогики;
- Знание русского и украинского языков на высоком уровне;
- Знание английского языка на уровне Intermidiate:
- Быстрый поиск и анализ необходимой информации;
- Умение работать в сжатые сроки;
- Свободное владение ПК