an_kruglikova

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я графический дизайнер. Помогаю заказчикам реализовывать их творческие идеи, выделяться среди конкурентов и привлекать новых клиентов. Специализируюсь на создании фирменного стиля для брендов, фестивалей и мероприятий, а также плакатов, листовок, визитных карточек. Открыта для решения новых дизайнерских задач. Я люблю свою профессию и делаю её с удовольствием. Моя фишка в том, что используя простые вещи - получаю крутой результат, ведь все гениальное - просто. Буду рада сотрудничеству!)