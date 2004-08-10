Графическое оформление и дизайн презентаций. Создание логотипов и афиш.

На протяжении двух последних лет активно занимаюсь дизайном, созданием граф. оформлений презентаций на заказ для разных брендов и социально-культурных проектов.

Сотрудничала с такими проектами, как: Креатив Подмосковья, Код молодых и др. Выполняла заказ по прозьше Школы при Посольстве РФ во Франции по случаю дню космонавтики. Разработала и создала дизайн личного бренда и презентаций для социально-культурного проекта "ОСА. Фестиваль молодого авторства".

Работаю в таких программах, как: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Microsoft PowerPoint.