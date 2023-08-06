Мої навички
✅ Маю досвід у роботі з :
Figma
Canva
Adobe Photoshop
✅ Є велики досвід в обробці фото та монтажу відео
✅ Є великий досвід у малюванні та дизайні
✅ Знаю англійську мову на В2
✅ Швидко відповідаю на повідомлення
✅ Завжди готова до критики
Портфолио
- Обробка фото4 просмотра
- Дизайн брошури1 просмотр
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#394
Презентации
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#490
Баннеры
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#1051
Видеомонтаж
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#1097
Обработка фотографий
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#1825