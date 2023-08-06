an_na_g

Анна an_na_g

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Мої навички

✅ Маю досвід у роботі з :

  • Figma

  • Canva

  • Adobe Photoshop 

✅ Є велики досвід в обробці фото та монтажу відео

✅ Є великий досвід у малюванні та дизайні

✅ Знаю англійську мову на В2

✅ Швидко відповідаю на повідомлення

✅ Завжди готова до критики

Портфолио

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#394
Презентации
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#490
Баннеры
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#1051
Видеомонтаж
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#1097
Обработка фотографий
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#1825