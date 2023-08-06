Мої навички

✅ Маю досвід у роботі з :

Figma

Canva

Adobe Photoshop

✅ Є велики досвід в обробці фото та монтажу відео

✅ Є великий досвід у малюванні та дизайні

✅ Знаю англійську мову на В2

✅ Швидко відповідаю на повідомлення

✅ Завжди готова до критики