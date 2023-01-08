Веб-дизайнер, создаю сайты, дизайн которых продает
Меня зовут Анна, уже 2 года я развиваюсь в веб-дизайне. Занимаюсь разработкой сайтов на платформе Tilda и Taplink.
Также оформление инфопродуктов (гайды, чек-листы, презентации). И оформление сообществ ВКонтакте.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт для продажи курса по NFT4 просмотра
- Оформление Вконтакте двух групп6 просмотров
- Сайт для художницы4 просмотра
- Лендинг и визитка для частного сыска5 просмотров
- Лендинг для продажи интенсива4 просмотра
- Сайт на платформе Taplink для эксперта3 просмотра