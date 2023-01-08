Веб-дизайнер, создаю сайты, дизайн которых продает

Меня зовут Анна, уже 2 года я развиваюсь в веб-дизайне. Занимаюсь разработкой сайтов на платформе Tilda и Taplink.

Также оформление инфопродуктов (гайды, чек-листы, презентации). И оформление сообществ ВКонтакте.