an_vorobieva_

Human Resources Manager

С 2017 года работаю в управлении персоналом.

Имею опыт работы в трех основных направлениях работы службы: поиск, прием (КДП в рамках ТК РФ), адаптация, обучение и развитие персонала.

Среди прочего имею опыт создания авторских тренингов, планов адаптации новичков, индивидуальных программ развития в рамках организации (горизонтально и вертикально).

На сегодняшний день готова работать в направлении обучения, адаптации и развития сотрудников. Также буду рада стать HR-консультантом в кадровых вопросах (законодательство РФ).

Отдельно выделю навык работы с МИГРАЦИОННЫМ УЧЕТОМ. С радостью проконсультирую в вопросах постановки на учет иностранных граждан, а также помогу с оформлением необходимого пакета документов по каждому вопросу (постановка на учет и снятие, оформление виз, разрешений на работу на территории Краснодарского края).