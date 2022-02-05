Дизайнер-иллюстратор

Доброго времени суток!

Я здесь, чтобы предложить вам свои услуги иллюстратора. К каждому заказу я отношусь с особым вниманием и старанием, для меня важно создать проект, который вас полностью будет устраивать!

Я крутой иллюстратор, и это не просто слова ведь я:

-Училась 7 лет в художественной школе

-Закончила университет по специальности "Дизайн"

-Успешно закончила 30 проектов

-Проиллюстрировала более 5 книг

Работаю в digital по таким направлениям:

-Иллюстрации для статей и сайтов

-Стилизованные портреты

-Иллюстрированное оформление соц.сетей

-Создание айдентики

-Иллюстрации для упаковок

-Иллюстрации для настольных игр и книг

-Анимация

Владею Adobe Photoshop, Procreate, Adobe Illustrator

Буду рада качественно и в срок выполнить любой ваш заказ

Доступна для связи 24/7: