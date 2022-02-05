Доброго времени суток!
Я здесь, чтобы предложить вам свои услуги иллюстратора. К каждому заказу я отношусь с особым вниманием и старанием, для меня важно создать проект, который вас полностью будет устраивать!
Я крутой иллюстратор, и это не просто слова ведь я:
-Училась 7 лет в художественной школе
-Закончила университет по специальности "Дизайн"
-Успешно закончила 30 проектов
-Проиллюстрировала более 5 книг
Работаю в digital по таким направлениям:
-Иллюстрации для статей и сайтов
-Стилизованные портреты
-Иллюстрированное оформление соц.сетей
-Создание айдентики
-Иллюстрации для упаковок
-Иллюстрации для настольных игр и книг
-Анимация
Владею Adobe Photoshop, Procreate, Adobe Illustrator
Буду рада качественно и в срок выполнить любой ваш заказ
Доступна для связи 24/7:
- telegram @gennadievna_a
- e-mail: [email protected]
- instagram: zaha_ah
- Visa/Mastercard
- Qiwi
- ЮMoney
- Любой другой способ
Портфолио
- Иллюстрации для социальных сетей19 просмотров
- Иллюстрация для обложки книги19 просмотров
- Иллюстрации для стаканчика кофе17 просмотров