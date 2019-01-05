Перепечатаю Вам текст
Приветствую, читатель!
Я, может быть, и начинающий фрилансер, но это значит лишь что я буду работать в 3 раза усерднее!
Быстро и качественно транскрибирую для Вас видео и аудио, перепечатаю текст с фото и скриншота.
С удовольствием возьмусь за рерайтинг и редактуру, в школе за изложения и сочинения были стабильные пятёрки.
Так же возможен перевод с английского на русский текстов средней сложности. А ещё я рисую довольно милые иллюстрации : )
В ожидании продуктивного сотрудничества,
Анастассия
Портфолио
- Примеры иллюстраций200 просмотров
Транскрибация
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$1/час
от $1
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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