an_zol

Анастасия Золотаренко an_zol

 
27 летЭстония/Таллинн
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Перепечатаю Вам текст

Приветствую, читатель!

Я, может быть, и начинающий фрилансер, но это значит лишь что я буду работать в 3 раза усерднее!

Быстро и качественно транскрибирую для Вас видео и аудио, перепечатаю текст с фото и скриншота. 

С удовольствием возьмусь за рерайтинг и редактуру, в школе за изложения и сочинения были стабильные пятёрки.

Так же возможен перевод с английского на русский текстов средней сложности. А ещё я рисую довольно милые иллюстрации : )

В ожидании продуктивного сотрудничества,

Анастассия

Портфолио
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $1
#71
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#363