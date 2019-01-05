Перепечатаю Вам текст

Приветствую, читатель!

Я, может быть, и начинающий фрилансер, но это значит лишь что я буду работать в 3 раза усерднее!

Быстро и качественно транскрибирую для Вас видео и аудио, перепечатаю текст с фото и скриншота.

С удовольствием возьмусь за рерайтинг и редактуру, в школе за изложения и сочинения были стабильные пятёрки.

Так же возможен перевод с английского на русский текстов средней сложности. А ещё я рисую довольно милые иллюстрации : )

В ожидании продуктивного сотрудничества,

Анастассия