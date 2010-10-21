АННА ПОЗНЯК

E-mail: [email protected]

Образование:

2010-2012 Европейский Гуманитарный университет, Литва, магистерская программа «Визуальные и культурные исследования»

2006-2010 Европейский Гуманитарный Университет, Литва, бакалаврская программа «Журналистика и массовые коммуникации»

2006-1995 Гимназия №74, Минск, билингвистический класс (образование на русском и французском языках)

Дополнительное образование:

- Летняя школа практической философии, Университет Хельсинки, Финляндия (16-28 августа, 2010)

- Тренинг по радиожурналистике совместно с BBC (UK), ЕГУ, Вильнюс (весна 2009 – зима 2010)

- Тренинг по event-маркетингу, летняя школа UNESCO, Беларусь, (1-24 августа, 2004)

Опыт работы:

- компания СГС (Софтгарантсервис), менеджер по PR и рекламе, внештатный сотрудник (Минск, Беларусь, февраль 2010-по настоящее время). За время работы в компании мной была разработана идея рекламной кампании к десятилетию СГС. В мои обязанности так же входит ежемесячное размещение рекламы в специализированных печатных изданиях и организация публикаций о компании;

- www.kyky.org, белорусский культурный Интернет-журнал, соредактор (февраль 2010-по настоящее время). Должность подразумевает подбор материалов для публикации, курирование рубрик «музыка» и «мода».

- Практика, международное рекламное агентство «HEPTA Group», отдел event-маркетинга (февраль 2009). Во время практики я ознакомилась с основными принципами и механизмами event-маркетинга, участвовала в организации специальных мероприятий (премия в области автомобильной журналистики «Золотое Перо», корпоративное празднование 23 Февраля).

- Практика, Лаборатория критического урбанизма, ЕГУ (январь-февраль, 2008). Во время практики группа студентов самостоятельно проводила исследование.

Иностранные языки:

Я свободно говорю на английском, французском и испанском языках. Навыки письма на этих языках у меня так же высоки.

Профессиональные навыки:

Я обладаю опытом написания различного рода текстов (пресс-релизы, статьи, рекламные материалы), а так же редакторскими навыками. За время работы над Интернет-журналом, я научилась управлять медиа-проектами. Практика в рекламном агентстве помогла мне научиться организации специальных мероприятий (презентации, пресс-конференции). Мне нравится работать в команде, но, если необходимо, я работаю над заданиями и проектами самостоятельно.