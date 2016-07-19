Переводы с английского и греческого, редактирование

Добрый день! Я окончила филологический факультет МГУ в 2013 году по специальности классическая филология. Еще во время учебы начала преподавать английский, латинский и древнегреческий языки, а также заниматься переводами и редактурой. В 2013-2014 году училась в лондонском университете (University College London)/ Это была прекрасная возможность для меня усовершенствовать свои навыки устного и письменного английского - во время лекций, написания учебных работ. общения с друзьями. Параллельно я подрабатывала секретарем-переводчиком в международной маркетинговой компании MarketCast и получила прекрасный опыт в переводах текстов общей тематики и деловой переписки. По возвращении работала преподавателем английского языка в мини-группе в частной фирме.

В настоящий момент продолжаю применять на практике полученный опыт - письменно переводу с русского на английский, преподаю взрослым, студентам и школьникам английский, греческий, латинский и древнегреческий языки. Древние языки очень помогают мне понимать грамматику и логику современных языков, это же отмечают и мои ученики, среди которых есть взрослые люди, изучающие латинский язык для удовольствия и общего развития.

Современный греческий язык я изучала в Афинском университете (языковая программа Фиеспа, 2011). За полтора месяца жизни в Афинах я влюбилась в этот город, а также успела поездить по древним местам Греции и окунуться в атмосферу этой прекрасной страны, повстречать гостеприимных жителей, которые помогали мне осваивать прекрасный греческий язык. Теперь я, в свою очередь, стараюсь передавать часть этой атмосферы свои ученикам и помогаю им получать больше удовольствия от поездок в Грецию, ведь язык до Киева, т.е. до Афин доведет!

И, конечно, я всей душой люблю наш прекрасный русский язык. Мне нравится работать над любыми текстами, исправляя грамматику, пунктуацию и стиль. Мне нравится делать наш язык еще прекраснее и помогать в этом другим людям, ведь грамотное письмо - это положительное впечатление, которое остается навсегда.

Резюмируя:

Преподаю английский, греческий, латинский и древнегреческий языки, выполняю письменные переводы (общая тематика, художественный перевод, деловая переписка, статьи), редактирую русские и английские тексты и переводы. Люблю создавать новые тексты (копирайтинг и рерайтинг).

Буду рада ответить на Ваши вопросы: +7 917 575 50 17

С уважением,

Анастасия