ana3

Анна ana3

 
26 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
-->Уникальный Дизайн<---->Вёрстка<--

У вас есть какая-то нестандартная задумка? Помогу осуществить любую идею!

Начала изучать дизайн в 16 лет, в последствии, хобби переросло в профессию.

Контакты для связи:

Skype - live:ann.trufanova1997

telegram - @antrufanova

VKid38498356

Владение программами:

  • Figma
  • PS
  • AI
  • XD
  • Sublime Text
  • Prepros
  • и т.д.

Знания, умения, навыки:

UX/UI дизайн:

  • логотипы
  • прототипирование
  • дизайн сайтов (интернет-магазины, портфолио, визитка, landing page)
Вёрстка:
  • HTML5
  • CSS3
  • LESS/SCSS
  • jQuery
  • Адаптивная верстка
  • Резиновая верстка
  • Кроссбраузерность
  • Bootstrap 4,5
  • Pixel perfect.

Преимущества:

  • соблюдаю сроки;
  • говорю с вами на одном языке без терминологии;
  • провожу бесплатную консультацию по любым вопросам;
  • на связи 24\7

Этапы работы:

  • Обсуждение всех деталей и нюансов по проекту и составление Технического Задания;
  • Предоплата (20-50%);
  • Прототипирование, дизайн, вёрстка( в конце каждого этапа возможны правки и обязательно утверждение заказчиком);
  • Сдача проекта -->правки-->утверждение.
Дизайн сайтаBootstrapFigmajQuerySCSS
Портфолио