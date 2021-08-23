-->Уникальный Дизайн<---->Вёрстка<--

У вас есть какая-то нестандартная задумка? Помогу осуществить любую идею!

Начала изучать дизайн в 16 лет, в последствии, хобби переросло в профессию.

Контакты для связи:

Skype - live:ann.trufanova1997

telegram - @antrufanova

VK - id38498356

Владение программами:

Figma

PS

AI

XD

Sublime Text

Prepros

и т.д.

Знания, умения, навыки:

UX/UI дизайн:

логотипы

прототипирование

дизайн сайтов (интернет-магазины, портфолио, визитка, landing page)

HTML5

CSS3

LESS/SCSS

jQuery

Адаптивная верстка

Резиновая верстка

Кроссбраузерность

Bootstrap 4,5

Pixel perfect.

Преимущества:

соблюдаю сроки;

говорю с вами на одном языке без терминологии;

провожу бесплатную консультацию по любым вопросам;

на связи 24\7

Этапы работы: