-->Уникальный Дизайн<---->Вёрстка<--
У вас есть какая-то нестандартная задумка? Помогу осуществить любую идею!
Начала изучать дизайн в 16 лет, в последствии, хобби переросло в профессию.
Контакты для связи:
Skype - live:ann.trufanova1997
telegram - @antrufanova
VK - id38498356
Владение программами:
- Figma
- PS
- AI
- XD
- Sublime Text
- Prepros
- и т.д.
Знания, умения, навыки:
UX/UI дизайн:
- логотипы
- прототипирование
- дизайн сайтов (интернет-магазины, портфолио, визитка, landing page)
- HTML5
- CSS3
- LESS/SCSS
- jQuery
- Адаптивная верстка
- Резиновая верстка
- Кроссбраузерность
- Bootstrap 4,5
- Pixel perfect.
Преимущества:
- соблюдаю сроки;
- говорю с вами на одном языке без терминологии;
- провожу бесплатную консультацию по любым вопросам;
- на связи 24\7
Этапы работы:
- Обсуждение всех деталей и нюансов по проекту и составление Технического Задания;
- Предоплата (20-50%);
- Прототипирование, дизайн, вёрстка( в конце каждого этапа возможны правки и обязательно утверждение заказчиком);
- Сдача проекта -->правки-->утверждение.
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