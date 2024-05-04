3D моделирование/текстурирование/визуализация
Привет!
Работаю в программах: Blender | Substance 3D Painter | Photoshop
Буду рада помочь Вам с такими задачами, как:
Моделирование объектов (low-poly | high-poly);
Скульптинг объектов;
Текстурирование объектов;
Создание моделей в стиле Нand рainted;
Визуализация готовых моделей;
Постобработка визуализаций (обработка в Photoshop).
Обсудим с Вами выполнение работы до мельчайших подробностей, приступаю к работе и в конце Вы получаете полностью готовую работу!
Буду рада с Вами сотрудничать!
Портфолио - https://www.artstation.com/hannabelskaya2
Я против войны в Украине!
Портфолио
- 3D модель дома кузнеца1 просмотр
- 3D модель рука роботанет просмотров
- Нand рainted модель1 просмотр
- Модель старого фонарянет просмотров
- Модели электрических и ручных крановнет просмотров
- 3D детальнет просмотров
3D-графика
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$7/час
от $7от 1 дня
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