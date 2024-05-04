3D моделирование/текстурирование/визуализация

Привет!

Работаю в программах: Blender | Substance 3D Painter | Photoshop

Буду рада помочь Вам с такими задачами, как:

Моделирование объектов (low-poly | high-poly);

Скульптинг объектов ;

Текстурирование объектов ;

Создание моделей в стиле Нand рainted ;

Визуализация готовых моделей;

Постобработка визуализаций (обработка в Photoshop).



Обсудим с Вами выполнение работы до мельчайших подробностей, приступаю к работе и в конце Вы получаете полностью готовую работу!



Буду рада с Вами сотрудничать!



Портфолио - https://www.artstation.com/hannabelskaya2