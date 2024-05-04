ana_bell

Анна ana_bell

 
27 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
3D моделирование/текстурирование/визуализация

Привет!
Работаю в программах: Blender | Substance 3D Painter | Photoshop
Буду рада помочь Вам с такими задачами, как:

  • Моделирование объектов (low-poly | high-poly);

  • Скульптинг объектов;

  • Текстурирование объектов;

  • Создание моделей в стиле Нand рainted;

  • Визуализация готовых моделей;

  • Постобработка визуализаций (обработка в Photoshop).


Обсудим с Вами выполнение работы до мельчайших подробностей, приступаю к работе и в конце Вы получаете полностью готовую работу!

Буду рада с Вами сотрудничать!


Портфолио - https://www.artstation.com/hannabelskaya2

Портфолио

3D-графика
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
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