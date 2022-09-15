Всем привет! Меня зовут Настя и я занимаюсь веб-дизайном.
Люблю создавать красивые и удобные сайты.
24/7 онлайн и отвечу на любой вопрос.
Правки - не проблема, но количество в пределах разумного (хэхэ)
Работаю по предоплате 50%, чтобы вы на половине пути не сказали мне "ой, мне уже не надо" :)
Оплата на paypal, или через приложение paysend на карту:)
Сделаю вам:
- дизайн сайтов (интернет магазин, сайт-визитка, лендинг)
- дизайн печатной продукции (визитки, буклеты, брошуры)
- дизайн логотипа (3 варианта логотипа)
Портфолио
- Redesign Craiglist5 просмотров