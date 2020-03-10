ana_kharitonenko

Анна Харитоненко ana_kharitonenkoana_kharitonenko
57 летРоссия/Химки
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Вам не нужен текст - вам нужен рост конверсии
Здравствуйте!
Меня зовут Анна, я новобранец в армии копирайтеров.
Есть опыт публикаций на Дзен.
Для продающих текстов, мне в помощь - бизнес мышление и 20 лет работы
аналитиком в маркетинговом отделе крупного автохолдинга.
Работаю строго по ТЗ, несу материальную ответственность за срыв сроков.
Буду рада обсудить задачу.Если есть тестовое до 1000 зн -выполню за отзыв.
Мое портфолио по ссылки:
https://drive.google.com/open?id=1IuYN5lL1sIOaixSecj7z_E8ABCdgetrW
P.S.Мы интересны друг другу настолько, насколько друг другу полезны.
Вам не нужен текст - вам нужен рост конверсии.
Проявите интерес к моим текстам с пользой, для роста конверсии.
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