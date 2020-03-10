ana_kharitonenko

Вам не нужен текст - вам нужен рост конверсии

Здравствуйте!

Меня зовут Анна, я новобранец в армии копирайтеров.

Есть опыт публикаций на Дзен.

Для продающих текстов, мне в помощь - бизнес мышление и 20 лет работы

аналитиком в маркетинговом отделе крупного автохолдинга.

Работаю строго по ТЗ, несу материальную ответственность за срыв сроков.

Буду рада обсудить задачу.Если есть тестовое до 1000 зн -выполню за отзыв.

Мое портфолио по ссылки:

https://drive.google.com/open?id=1IuYN5lL1sIOaixSecj7z_E8ABCdgetrW

P.S.Мы интересны друг другу настолько, насколько друг другу полезны.

Вам не нужен текст - вам нужен рост конверсии.

Проявите интерес к моим текстам с пользой, для роста конверсии.