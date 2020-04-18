ana_victoria

я веб-дизайнер.
Работаю в программе Фигма и на конструкторе сайтов Тильда + оформляю чек-листы, гайды, трекеры, визитки и т.д
Проходила очень много курсов по веб-дизайну, знаю современный дизайн, понимаю структуру сайта.
Скажу коротко:arrow_down:
Я
• Сделаю вам красивый дизайн сайта
• Подключу формы и домен
• Сделаю ваш сайт продающим
• Адаптирую под все устройства
• Создаю email рассылку, если нужно
• Подключаю любые платежные системы
• Делаю дизайн лендинга в Фигме, а сам лендинг создаю на конструкторе сайтов Тильда
Буду рада сотрудничеству:clap:
Действие аккаунта приостановлено!