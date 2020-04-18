ana_victoria

я веб-дизайнер.

Работаю в программе Фигма и на конструкторе сайтов Тильда + оформляю чек-листы, гайды, трекеры, визитки и т.д

Проходила очень много курсов по веб-дизайну, знаю современный дизайн, понимаю структуру сайта.

Скажу коротко:arrow_down:

Я

• Сделаю вам красивый дизайн сайта

• Подключу формы и домен

• Сделаю ваш сайт продающим

• Адаптирую под все устройства

• Создаю email рассылку, если нужно

• Подключаю любые платежные системы

• Делаю дизайн лендинга в Фигме, а сам лендинг создаю на конструкторе сайтов Тильда

Буду рада сотрудничеству:clap: