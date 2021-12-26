Фрилансер, графический дизайнер
📣 Всем привет! Меня зовут Анастасия.
Активно увлекаюсь графическим и веб дизайном с 2018 года.
Все это время я активно изучала и освоила Photoshop и Illustrator.
Умею качественно и быстро создавать:
- карточки товара для маркеплейсов,
- дизайн полиграфической продукции,
- рекламные креативы для соц. сетей,
- оформление групп для соц. сетей,
- превью видео для ютуб каналов,
- и многое другое.
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Портфолио
- Разработка визиток по вашим эскизам или с 025 просмотров
- Карточки товара для Wildberries, Ozon, Беру и друг39 просмотров
Фирменный стиль
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$2/час
от $26от 1 дня
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