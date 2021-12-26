ana_web_design

Недоспасова ana_web_design

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Фрилансер, графический дизайнер

📣 Всем привет! Меня зовут Анастасия.

Активно увлекаюсь графическим и веб дизайном с 2018 года.

 Все это время я активно изучала и освоила Photoshop и Illustrator.

 Умею качественно и быстро создавать:

  • карточки товара для маркеплейсов,
  • дизайн полиграфической продукции,
  • рекламные креативы для соц. сетей,
  • оформление групп для соц. сетей,
  • превью видео для ютуб каналов,
  • и многое другое.
В данный момент, продолжаю совершенствовать навыки и открывать для себя все больше новых приложений, что бы радовать своих клиентов новыми работами.

 Так же меня можно найти тут

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