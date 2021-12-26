Фрилансер, графический дизайнер

📣 Всем привет! Меня зовут Анастасия.

Активно увлекаюсь графическим и веб дизайном с 2018 года.

 Все это время я активно изучала и освоила Photoshop и Illustrator.

 Умею качественно и быстро создавать:

карточки товара для маркеплейсов,

дизайн полиграфической продукции,

рекламные креативы для соц. сетей,

оформление групп для соц. сетей,

превью видео для ютуб каналов,

и многое другое.

В данный момент, продолжаю совершенствовать навыки и открывать для себя все больше новых приложений, что бы радовать своих клиентов новыми работами.

 Так же меня можно найти тут