Дизайнер, SMM, личный помощник

Привет, меня зовут Настя!У меня высшее техническое образование, дополнительно изучала web-дизайн в университете Skillbox. Закончила курсы по дизайну инфопродуктов у блогеров, а также по SMM и визуалу. Ушла на фриланс, чтобы больше посвящать времени любимому хобби. Все силы от занятия хобби вкладываю в Ваши проекты!)Занимаюсь созданием лендингов, каталогов. Работаю над дизайном чек-листов, гайдов, рекламных баннеров, презентаций, сертификатов и др. Также делаю упаковку профилей в инстаграм и их аудит. Продумываю контент план и могу заниматься ведением аккаунтов.Не стесняйтесь обращайтесь!