Комплексная веб-разработка и продвижение серьезных сайтов!

Приветствую!

Я являюсь веб-разработчиком и менеджером веб-проектов - неотъемлемой частью профессиональной команды, успешной и с многолетним опытом в сфере веб-разработки, продвижения и интернет рекламы. Мы - это слаженный механизм по комплексной разработке серьезных сайтов!

Что творим:﻿

﻿- Разработка уникального фирменного стиля и логотипа;

﻿﻿- Разработка уникального дизайна сайта, подбор шаблона с дальнейшим редактированием;

﻿﻿- Кроссбраузерная html-верстка;

﻿﻿- Разработка сайта на: системе управления веб-проектами 1С-Битрикс: Управление сайтом" (приоритетное направление), ﻿framework Yii (PHP), framework Django (Python);

- Оптимизация сайта;

﻿﻿- Продвижение сайта в социальных медиа;

﻿﻿- Администрирование и поддержка;

- Полный аудит сайта и доработка.

Этапы работы над проектом:

1. Знакомство.

﻿﻿2. Первая встреча, обсуждение проекта.

﻿﻿3. Бриф и коммерческое предложение / смета.

﻿﻿4. Вторая встреча, подписание договора, предоплата 40%.

﻿﻿5. ТЗ (техническое задание), его утверждение (если необходимо).

﻿﻿6. Макет главной страницы, его корректировка и утверждение.

﻿﻿7. Макеты остальных страниц сайта на основе слились жюри стилистики, заданной главной страницей, их корректировка и утверждение.

﻿﻿8. Верстка, программирование и тестирование. Приемка и утверждение результатов работы.

﻿﻿9. Вторая встреча, оплата оставшихся 60%, обучение работе с административной частью сайта ﻿﻿(админкой), при необходимости. Закрытие работ по договору.

﻿﻿10. Перенос сайта на рабочий хостинг (возможно более ранний этап).

Наша команда профессионалов реализует любую Вашу сумасшедшую идею. Вы останетесь довольны результатом!