Приветствую!
Я являюсь веб-разработчиком и менеджером веб-проектов - неотъемлемой частью профессиональной команды, успешной и с многолетним опытом в сфере веб-разработки, продвижения и интернет рекламы. Мы - это слаженный механизм по комплексной разработке серьезных сайтов!
Что творим:
- Разработка уникального фирменного стиля и логотипа;
- Разработка уникального дизайна сайта, подбор шаблона с дальнейшим редактированием;
- Кроссбраузерная html-верстка;
- Разработка сайта на: системе управления веб-проектами 1С-Битрикс: Управление сайтом" (приоритетное направление), framework Yii (PHP), framework Django (Python);
- Оптимизация сайта;
- Продвижение сайта в социальных медиа;
- Администрирование и поддержка;
- Полный аудит сайта и доработка.
Этапы работы над проектом:
1. Знакомство.
2. Первая встреча, обсуждение проекта.
3. Бриф и коммерческое предложение / смета.
4. Вторая встреча, подписание договора, предоплата 40%.
5. ТЗ (техническое задание), его утверждение (если необходимо).
6. Макет главной страницы, его корректировка и утверждение.
7. Макеты остальных страниц сайта на основе слились жюри стилистики, заданной главной страницей, их корректировка и утверждение.
8. Верстка, программирование и тестирование. Приемка и утверждение результатов работы.
9. Вторая встреча, оплата оставшихся 60%, обучение работе с административной частью сайта (админкой), при необходимости. Закрытие работ по договору.
10. Перенос сайта на рабочий хостинг (возможно более ранний этап).
Наша команда профессионалов реализует любую Вашу сумасшедшую идею. Вы останетесь довольны результатом!