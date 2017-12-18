Зарплата+кадры=отчетность

Стаж в данном модуле участка бухгалтерии 12 лет. Начисляю зарплату, отчисляю налоги, сформирую на основе данных отчетность в пенсионный фонд, соцстрах легко и быстро. Расчет выполняется через программу 1-С расчета зарплаты. Данные будут выгружены, все сформированные данные распечатываются и высылаются Вам на электронную почту, ведомости в том числе.

Сбор данных помесячно, поквартально. Также расчет по каждому человеку отдельно (т.е. накопительная ведомость за месяц, квартал, полугодие, год).

Удобство в модуле расчета зарплаты заключается в том, что до 5 человек сотрудников я выполняю работу за 4 часа. Оплата по договоренности.