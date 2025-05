Качественный перевод текстов (английский, немецкий язык)

Специальность по диплому: специалист в области международных отношений со знанием иностранных языков (английский, немецкий).

Углубленно изучала общественно-политический перевод.

Имею опыт перевода публицистики, деловой корреспонденции, договоров, презентаций, резюме и др.

Есть также опыт подготовки материалов туристической тематики (новости, предложения и др.).

Уверенно пользуюсь MS Word и MS Power Point 2003, 2007.

My area of expertise is international relations and political translation.

I am experienced in translating and rendering of journal articles, business correspondence, contracting documentation, CVs etc.

I have also been involved in the preparation of texts in the sphere of tourism (news, offers etc.).

I am experienced user of MS Office applications (2003, 2007 packs).