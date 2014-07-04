Бухгалтер

Меня зовут Стрельцова Анастасия. Моя основная деятельность – оказание услуг по бухгалтерскому и кадровому сопровождению деятельности малого бизнеса, консультирование и обучение начинающих бухгалтеров и бизнесменов основам бухгалтерского ремесла.

Территориально я нахожусь в славном городе Твери. Но моими клиентами являются не только предприниматели нашего чудесного города.

В бухгалтерии я с 2000 года. Работала как с крупными производствами, так и с не большими компаниями.