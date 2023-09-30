Привет! Я Настя, графический дизайнер

Добрый день!

Меня зовут Настя,

Легкость в общении с людьми, способность анализировать информацию и креативность — мои сильные стороны. Хотя я и молодой дизайнер, эти качества развились за короткий срок.

Умею создавать фирменный стиль бренда с нуля, работаю с печатным продуктом, а также имею большой опыт в работе с созданием иллюстраций, что хорошо отражается в моём портфолио.

контакты:

телефон - 8(904)8077555

телеграмм - anaeuvre