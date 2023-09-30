Привет! Я Настя, графический дизайнер
Добрый день!
Меня зовут Настя,
Легкость в общении с людьми, способность анализировать информацию и креативность — мои сильные стороны. Хотя я и молодой дизайнер, эти качества развились за короткий срок.
Умею создавать фирменный стиль бренда с нуля, работаю с печатным продуктом, а также имею большой опыт в работе с созданием иллюстраций, что хорошо отражается в моём портфолио.
контакты:
телефон - 8(904)8077555
телеграмм - anaeuvre
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Создание айдентикинет просмотров
Фирменный стиль
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$10/час
от $60от 3 дней
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