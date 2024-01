Production Design Studio performing a diverse range of creative services

Customers:

Alfred Dunhill, Beck's, BMW, Boston Acoustics, Coke, Denon, Dirol-Cadbury, Enkei, Frederique Constant, GQ, Honda, HTC, Infocus, Jaguar, Japan Tobacco International, KEF, Lucia, L'Oreal, Maxim, Meridian, More, Motorola, Nikon, Nokia, Novartis, Optoma, Parasound, Phillips, Pioneer, Raysonic, Samsung, Sobranie, Sony, Toshiba, Von Dutch and much more.