anaharitonchik

Анастасия anaharitonchikanaharitonchik
Предлагаю услуги дизайна:
• Дизайн сайтов, лендингов и интернет-магазинов для десктоп и мобильных
• Прототипирование
• Исследования в поисках лучшего UX/UI
• Проектирование пользовательских сценарев
• Анализ конкурентов, рынка, целевой аудитории, предпроектное маркетинговое исследование, поиск конкурентных преимуществ, разработка УТП
• Проведение исследований, аналитика, интервью, конкурентный анализ, формирование гипотез
• Детальное изучение продукта и бизнес-модели
• UI/UX проектирование
• Подготовка макетов к верстке
• Умение писать тексты и заголовки
• Разработка ТЗ
• Взаимодействие с разработчиками, копирайтерами, контроль выполняемых работ, постановка задач
• Контроль верстки на соответствие макетам
• Дизайн баннеров
• Дизайн логотипов
• Оформление презентаций
• Обработка фотографий для сайта (ретушь, цветокоррекция)
• Дизайн графических элементов интерфейса (баннеров, кнопок, иконок)
и прочее