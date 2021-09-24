anaharitonchik

UX/UI дизайнер

Предлагаю услуги дизайна:

• Дизайн сайтов, лендингов и интернет-магазинов для десктоп и мобильных

• Прототипирование

• Исследования в поисках лучшего UX/UI

• Проектирование пользовательских сценарев

• Анализ конкурентов, рынка, целевой аудитории, предпроектное маркетинговое исследование, поиск конкурентных преимуществ, разработка УТП

• Проведение исследований, аналитика, интервью, конкурентный анализ, формирование гипотез

• Детальное изучение продукта и бизнес-модели

• UI/UX проектирование

• Подготовка макетов к верстке

• Умение писать тексты и заголовки

• Разработка ТЗ

• Взаимодействие с разработчиками, копирайтерами, контроль выполняемых работ, постановка задач

• Контроль верстки на соответствие макетам

• Дизайн баннеров

• Дизайн логотипов

• Оформление презентаций

• Обработка фотографий для сайта (ретушь, цветокоррекция)

• Дизайн графических элементов интерфейса (баннеров, кнопок, иконок)

и прочее