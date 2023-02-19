Перепечатка текстов

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ. Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников. При сотрудничестве со мной вы получите вежливые и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.