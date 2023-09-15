Викладачка іспанської мови з комунікативною методикою та індивідуальною програмою

Все моє життя іспанська є невід’ємною його частиною: від народження у Аргентині до навчання в Іспанії. Я не просто навчаю мови, я допомогою повністю зануритися в історію, музику, мистецтво та традиції носіїв мови. Та показати, що вивчати мову може бути легким, цікавим та веселим процесом. Тож з нетерпінням чекатиму зустрічі на наших занаттях)

Створюю програми індивідуально для кожного учня та кожної учениці в залежності від можливостей та запитів. Використовую комунікативну методику у своїх заняттях та інтерактивні практичні завдання. Усі мої уроки завжди складаються з декількох варіантів для вивчення мови: аудіо, відео, читання, говоріння, граматика, візуальні презентації/інфографіки та багато практики.