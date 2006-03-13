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"Аналитика. Компания analiticaanalitica
Компания "Аналитика. Проекты и решения" специализируется на выполнении проектов по автоматизации различных торговых и промышленных предприятий на основе международных стандартов. Основные решения разрабатываются на платформе 1С:Предприятие 8.0
Специалисты Компании имеют большой опыт и готовы помочь Вам в решении следующих проблем:
* Выбор оптимального для Вашего предприятия программного обеспечения;
* Внедрение программного обпеспечения на основе системы "1С:Предприятие 8.0";
* Проектное управление по международным стандартам PMI PMBOK2003;
* Восстановление кризисных проектов по внедрению программного обеспечения;
* Аудит и оценка эффективности выполненных проектов по внедрению "1С";
Компания "Аналитика. Проекты и решения" предлагает большой набор готовых отраслевых решений (оптовая и розничная торговля, металлургическая, энергетическая, машиностроительная, нефтегазовая промышленность, решения для страховых компаний, решения для ведения бухгалтерского и налогового учета, а так же множество универсальных решений) на основе "1С:Предприятие 8.0".
Система программ 1С:Предприятие 8.0 включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. На нашем сайте вы найдете последние новости по 1С:Предприятию 8.0, статьи, информацию о прикладных решениях.
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо создать шлюз (в виде библиотеки DLL) в службу Microsoft Fax. При этом шлюз должен получать на входе следующие агрументы: 1. Адрес сервера со службой MS Fax 2. Список получателей факсов (через запятую) 3. Файл для передачи (MS ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходим ручной сбор и систематизация информации с сайтов в сети интернет. Требования - наличие интернета. Свободный график работы. Сбор единицы информации занимает около 1..5-и минут. Бюджет 1-2 рубля за единицу. По запросу на почту [email protected] ...Поиск информации50 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать универсальную обработку для импорта данных из DBF и XLS файлов в 1С:8.0. В обработке должен быть механизм связывания реквизитов справочников 1С и произвольных полей DBF (ячеек XLS). Обработка должна уметь создавать подчиненные справочники (справочник ...Базы данных8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется создать для типовой версии 1С:Торговля и Склад 7.7.940 отчет в который будут выводиться следующие графы: 1. Номенклатура 2. Остаток невыполненных заказов покупателей (количество единиц по номенклатуре) 3. Количество зарезервированных единиц на складе 4. Количество заказанных поставщикам единиц 5. Совободный ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Есть ли готовый модуль импорта данных из программы АвтоСофт в 1С:Бухгалтерия 7.7 ? Если есть - мы готовы купитьПрикладное ПО7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Автоматизация различных торговых и промышленных предприятий. Обследование предприятий, составление технических заданий (проектов), конфигурирование 1С и внедрение на предприятиях. Работа в офисе и у клиентов. Возможны командировки по области. Необходимы : опыт работы во внедренческом бизнесе, ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Необходимо создать dll (работающую на Win98, 2000, XP), которая содержит всего одну функцию - захват изображения всего экрана пользователя (print screen). Т.е. эта dll отлавливает нажатие некой "горячей клавиши" и выдает результат как результат функции jpg-картинку ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад