Компания "Аналитика. Проекты и решения" специализируется на выполнении проектов по автоматизации различных торговых и промышленных предприятий на основе международных стандартов. Основные решения разрабатываются на платформе 1С:Предприятие 8.0

Специалисты Компании имеют большой опыт и готовы помочь Вам в решении следующих проблем:

* Выбор оптимального для Вашего предприятия программного обеспечения;

* Внедрение программного обпеспечения на основе системы "1С:Предприятие 8.0";

* Проектное управление по международным стандартам PMI PMBOK2003;

* Восстановление кризисных проектов по внедрению программного обеспечения;

* Аудит и оценка эффективности выполненных проектов по внедрению "1С";

Компания "Аналитика. Проекты и решения" предлагает большой набор готовых отраслевых решений (оптовая и розничная торговля, металлургическая, энергетическая, машиностроительная, нефтегазовая промышленность, решения для страховых компаний, решения для ведения бухгалтерского и налогового учета, а так же множество универсальных решений) на основе "1С:Предприятие 8.0".

Система программ 1С:Предприятие 8.0 включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. На нашем сайте вы найдете последние новости по 1С:Предприятию 8.0, статьи, информацию о прикладных решениях.