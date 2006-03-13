analitica

"Аналитика. Компания analitica

 
NaN летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Компания "Аналитика. Проекты и решения" специализируется на выполнении проектов по автоматизации различных торговых и промышленных предприятий на основе международных стандартов. Основные решения разрабатываются на платформе 1С:Предприятие 8.0

Специалисты Компании имеют большой опыт и готовы помочь Вам в решении следующих проблем:

* Выбор оптимального для Вашего предприятия программного обеспечения;

* Внедрение программного обпеспечения на основе системы "1С:Предприятие 8.0";

* Проектное управление по международным стандартам PMI PMBOK2003;

* Восстановление кризисных проектов по внедрению программного обеспечения;

* Аудит и оценка эффективности выполненных проектов по внедрению "1С";

Компания "Аналитика. Проекты и решения" предлагает большой набор готовых отраслевых решений (оптовая и розничная торговля, металлургическая, энергетическая, машиностроительная, нефтегазовая промышленность, решения для страховых компаний, решения для ведения бухгалтерского и налогового учета, а так же множество универсальных решений) на основе "1С:Предприятие 8.0".

Система программ 1С:Предприятие 8.0 включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. На нашем сайте вы найдете последние новости по 1С:Предприятию 8.0, статьи, информацию о прикладных решениях.

  • Создание шлюза в MS Fax (службу Windows2003 Serv)

    $50

    Необходимо создать шлюз (в виде библиотеки DLL) в службу Microsoft Fax. При этом шлюз должен получать на входе следующие агрументы: 1. Адрес сервера со службой MS Fax 2. Список получателей факсов (через запятую) 3. Файл для передачи (MS ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сбор информации в сети интернет

    Необходим ручной сбор и систематизация информации с сайтов в сети интернет. Требования - наличие интернета. Свободный график работы. Сбор единицы информации занимает около 1..5-и минут. Бюджет 1-2 рубля за единицу. По запросу на почту [email protected] ...

    Поиск информации50 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание универсального импорта в 1С 8.0 из DBF и XLS

    Необходимо создать универсальную обработку для импорта данных из DBF и XLS файлов в 1С:8.0. В обработке должен быть механизм связывания реквизитов справочников 1С и произвольных полей DBF (ячеек XLS). Обработка должна уметь создавать подчиненные справочники (справочник ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание отчета для типовой 1С:Торговля и Склад 7.7

    $50

    Требуется создать для типовой версии 1С:Торговля и Склад 7.7.940 отчет в который будут выводиться следующие графы: 1. Номенклатура 2. Остаток невыполненных заказов покупателей (количество единиц по номенклатуре) 3. Количество зарезервированных единиц на складе 4. Количество заказанных поставщикам единиц 5. Совободный ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Специалист по конфигурированию 1С:Предприятие 8.0

    $2500

    Автоматизация различных торговых и промышленных предприятий. Обследование предприятий, составление технических заданий (проектов), конфигурирование 1С и внедрение на предприятиях. Работа в офисе и у клиентов. Возможны командировки по области. Необходимы : опыт работы во внедренческом бизнесе, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка DLL на Delphi

    $50

    Необходимо создать dll (работающую на Win98, 2000, XP), которая содержит всего одну функцию - захват изображения всего экрана пользователя (print screen). Т.е. эта dll отлавливает нажатие некой "горячей клавиши" и выдает результат как результат функции jpg-картинку ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад