ananananna

Работаю в ArchiCAD, 3d's Max, Realtime, Photoshop, Corel, PowerPoint. Могу быстро и качественно:

* создать план благоустройства и озеленения территории, визуализацию, в соответствии с тз;

* отредактировать и отретушировать фотографии;

* создать презентацию в PowerPoint, по всем стандартам;

* написать сайт в HTML5, прописать скрипт и добавить всё, что Вы пожелаете;

Без внятного ТЗ, результат - ХЗ. ЕСЛИ вы придерживаетесь такого же правила, то мы с Вами сработаемся;)