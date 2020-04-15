ananananna

Аннв ananananna

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Работаю в  ArchiCAD, 3d's Max,  Realtime, Photoshop, Corel, PowerPoint.  Могу быстро и качественно:

* создать план благоустройства и озеленения территории, визуализацию, в соответствии с тз;

* отредактировать и отретушировать фотографии;

* создать презентацию в PowerPoint, по всем стандартам;

* написать сайт в  HTML5,  прописать скрипт и добавить всё, что Вы пожелаете;

Без внятного ТЗ,  результат - ХЗ. ЕСЛИ вы придерживаетесь такого же правила,  то мы с Вами сработаемся;)