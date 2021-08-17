ananastasiya94

Оформление, форматирование, корректура и редактура текстов

Два диплома: Бакалавр и Магистр (с отличием) по прикладной информатике. Защита диплома и диссертации на отлично. Участие в молодежных конференциях 4 года подряд. Призовое место с дипломом третьей степени.

За 6 лет обучения в университете было написано более десятка научных работ, во время написания которых были выучены и доведены до автоматизма основы форматирования работ.