ananastasiya94

Анастасия Варавина ananastasiya94ananastasiya94
29 летРоссия/Барнаул
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Оформление, форматирование, корректура и редактура текстов
Два диплома: Бакалавр и Магистр (с отличием) по прикладной информатике. Защита диплома и диссертации на отлично. Участие в молодежных конференциях 4 года подряд. Призовое место с дипломом третьей степени.
За 6 лет обучения в университете было написано более десятка научных работ, во время написания которых были выучены и доведены до автоматизма основы форматирования работ.
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