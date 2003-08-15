Дизайнер инфографики
Здравствуйте, меня зовут Анастасия!
✅Делаю инфографику для маркетплейсов. ✅Работаю быстро и качественно.
✅Готовую инфографику вы получите в течении 1-3 дней, от вас нужны лишь фотографии и ТЗ.
✅индивидуальный подход к каждому клиенту.
1-4 карточек - 250 руб/шт
5-10 карточек - 200 руб/ шт
👉один круг правок входит в стоимость, след за доп плату.
👉бесплатная консультация по вашему товару. Писать в лс или https://t.me/+jQRQAbFr1FNhYTFi Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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