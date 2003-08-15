Дизайнер инфографики

Здравствуйте, меня зовут Анастасия!

✅Делаю инфографику для маркетплейсов. ✅Работаю быстро и качественно.

✅Готовую инфографику вы получите в течении 1-3 дней, от вас нужны лишь фотографии и ТЗ.

✅индивидуальный подход к каждому клиенту.

1-4 карточек - 250 руб/шт

5-10 карточек - 200 руб/ шт

👉один круг правок входит в стоимость, след за доп плату.

👉бесплатная консультация по вашему товару. Писать в лс или https://t.me/+jQRQAbFr1FNhYTFi Буду рада сотрудничеству!