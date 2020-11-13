Графический дизайнер

Персональные качества: ответственность, трудолюбие, коммуникабельность; стремление и способность к обучению и развитию, многозадачность, пунктуальность. Гибкий подход к решению поставленных задач. порядочность и добросовестный подход к работе.

Увлечения: слежу за трендами дизайна, актуальными новостями в мире, интересуюсь искусством, современными веяниями культуры.

Более года занимаюсь разработкой дизайн-проектов для частных лиц.

Портфолио: http://ananyeva.tilda.ws