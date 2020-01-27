Front-end разработка | UX/UI дизайн | Посадка на WordPress
Вам нужен сайт вашей мечты? Тогда вы по адресу!
Навыки:
UX/UI ДизайнЯ занимаюсь как разработкой дизайна с нуля, так и используя ваши шаблоны. При необходимости есть возможность заказать не только дизайн сайта, но и дизайн логотипа для вашей компании и бумажного каталога выполненного в формате - CYMK для печати и демонстрации в "оффлайне".
Разработка в:
- Figma
- Photoshop
- Illustrator
- Вёрстка шаблона с макета
- Адаптивность (c Bootstrap или без него)
- Разработка jQuery плагинов (или доработка существующего плагина/скрипта )
- Разработка js плагина на ООП (или доработка существующего плагина/скрипта )
- Вёрстка с использованием lazy-loading
- Настройка og-meta для грамотного отображения в соц.сетях
- Использование препроцессора CSS - SASS (gulp)
- Выгрузка на хостинг и поддержка в течении одного года
- Разработка или исправление php скрипта
- Посадка готового шаблона на CMS WordPress
- Разработка на FW Unyson для CMS WordPress
Почта: [email protected]
Телефон: +994(50) 4926917 (whatsapp/telegram)