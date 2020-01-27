Front-end разработка | UX/UI дизайн | Посадка на WordPress

Вам нужен сайт вашей мечты? Тогда вы по адресу!

﻿﻿Навыки:

UX/UI Дизайн

Я занимаюсь как разработкой дизайна с нуля, так и используя ваши шаблоны. При необходимости есть возможность заказать не только дизайн сайта, но и дизайн логотипа для вашей компании и бумажного каталога выполненного в формате - CYMK для печати и демонстрации в "оффлайне".

Разработка в:

Figma

Photoshop

Illustrator

Вёрстка шаблона с макета

Адаптивность (c Bootstrap или без него)

(c Bootstrap или без него) Разработка jQuery плагинов (или доработка существующего плагина/скрипта )

плагинов (или доработка существующего плагина/скрипта ) Разработка js плагина на ООП (или доработка существующего плагина/скрипта )

плагина на (или доработка существующего плагина/скрипта ) Вёрстка с использованием lazy-loading

Настройка og-meta для грамотного отображения в соц.сетях

для грамотного отображения в соц.сетях Использование препроцессора CSS - SASS (gulp)

Выгрузка на хостинг и поддержка в течении одного года

Разработка или исправление php скрипта

скрипта Посадка готового шаблона на CMS WordPress

Разработка на FW Unyson для CMS WordPress

Телефон: +994(50) 4926917 (whatsapp/telegram)