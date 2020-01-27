anarL

Лятифов Анар anarL

 
28 летАзербайджан/Баку
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Front-end разработка | UX/UI дизайн | Посадка на WordPress

Вам нужен сайт вашей мечты? Тогда вы по адресу!

﻿﻿Навыки:

UX/UI Дизайн

﻿Я занимаюсь как разработкой дизайна с нуля, так и используя ваши шаблоны. При необходимости есть возможность заказать не только дизайн сайта, но и дизайн логотипа для вашей компании и бумажного каталога выполненного в формате - CYMK для печати и демонстрации в "оффлайне".

Разработка в:

  • Figma
  • Photoshop
  • Illustrator
Front-End

  • Вёрстка шаблона с макета
  • Адаптивность (c Bootstrap или без него)
  • Разработка jQuery плагинов (или доработка существующего плагина/скрипта )
  • Разработка js плагина на ООП (или доработка существующего плагина/скрипта )
  • Вёрстка с использованием lazy-loading
  • Настройка og-meta для грамотного отображения в соц.сетях
  • Использование препроцессора CSS - SASS (gulp)
  • Выгрузка на хостинг и поддержка в течении одного года

﻿Back-End

  • Разработка или исправление php скрипта
  • Посадка готового шаблона на CMS WordPress
  • Разработка на FW Unyson для CMS WordPress
Контакты:

Почта: [email protected]

Телефон: +994(50) 4926917 (whatsapp/telegram)

PHPJavascriptWordPressДизайн сайтаCSSBootstrapFigmajQueryIllustratorSASSGulpPhotoshop