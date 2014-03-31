Желаемая должность: Photoshop мастер, контент-менеджер
Литвинова Татьяна Александровна
24 года (19.09.1988)
Желаемая должность: Photoshop мастер, контент-менеджер
Минимальная зп: 10 000 руб.
Опыт в аналогичной должности: 4-6 лет
Образование: среднее специальное
Специальность: Оператор ЭВМ
График: удаленная работа (в любое время суток)
Место жительства: Белгород
Возможность командировок: нет
Опыт работы:
1. Собственный проект sims3planet.net с мая 2010 по настоящее время. Администратор
2. Интернет-магазин одежды с марта 2012 по декабрь 2012. контент-менеджер
Действие аккаунта приостановлено!
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