Желаемая должность: Photoshop мастер, контент-менеджер

Литвинова Татьяна Александровна

24 года (19.09.1988)

Желаемая должность: Photoshop мастер, контент-менеджер

Минимальная зп: 10 000 руб.

Опыт в аналогичной должности: 4-6 лет

Образование: среднее специальное

Специальность: Оператор ЭВМ

График: удаленная работа (в любое время суток)

Место жительства: Белгород

Возможность командировок: нет

Опыт работы:

1. Собственный проект sims3planet.net с мая 2010 по настоящее время. Администратор

2. Интернет-магазин одежды с марта 2012 по декабрь 2012. контент-менеджер