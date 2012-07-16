anarchystka

Юлия Лейко anarchystka

 
32 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Фрилансер с опытом написания контента, статей, курсовых, переводов

Портал 4writers.net (сентябрь 11 – июнь 12)

Писатель статей, курсовых, контрольных для иностранцев, на английском языке.

Репетитор английского и французского языка

Частные занятия с детьми 6-18 лет (сентябрь/10- декабрь/11)

Бюро переводов “Pereklad” (г.Запорожье)

Переводчик английского языка (сентябрь/09- июнь/11)

- художественный

- технический

- бизнес переводы

-юридический

- экономический

Английский клуб “Cup of tea” (январь/09- июль/11)

Репетитор английского языка

-индивидуальные занятия

-подготовка к ЗНО

-бизнес курс