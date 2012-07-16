anarchystka

Фрилансер с опытом написания контента, статей, курсовых, переводов
Портал 4writers.net (сентябрь 11 – июнь 12)
Писатель статей, курсовых, контрольных для иностранцев, на английском языке.
Репетитор английского и французского языка
Частные занятия с детьми 6-18 лет (сентябрь/10- декабрь/11)
Бюро переводов “Pereklad” (г.Запорожье)
Переводчик английского языка (сентябрь/09- июнь/11)
- художественный
- технический
- бизнес переводы
-юридический
- экономический
Английский клуб “Cup of tea” (январь/09- июль/11)
Репетитор английского языка
-индивидуальные занятия
-подготовка к ЗНО
-бизнес курс